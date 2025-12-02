Selon l'agence de presse Abna, le site européen «Politico Europe», citant deux diplomates européens de haut rang, a écrit: L'administration du président américain Donald Trump s'est opposée au plan de l'Union européenne visant à utiliser les actifs russes gelés pour financer un prêt de reconstruction pour l'Ukraine.

Selon ce rapport, au cours de l'été, lors de la rencontre de David O'Sullivan, représentant de l'Union européenne pour les sanctions, avec des responsables américains à Washington, les responsables américains lui ont dit sans ambages que leur plan était de rendre ces actifs à la Russie après la signature de tout accord de paix.

Politico Europe a écrit: Les déclarations des responsables américains témoignent de l'opposition de Washington à l'utilisation par l'Europe des actifs russes gelés pour une aide directe à l'Ukraine et de l'inquiétude des États-Unis quant à l'impact de ces ressources sur les relations avec Moscou.

L'idée d'utiliser les actifs russes bloqués dans les pays occidentaux pour une aide financière à l'Ukraine avait été soulevée par l'Union européenne et comprenait un prêt de 140 milliards d'euros pour soutenir Kiev au cours des deux prochaines années. L'opposition des États-Unis pourrait entraîner de sérieux défis pour le processus de cette initiative européenne.

Auparavant, le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot, avait également déclaré dans une interview à Politico que la décision de l'UE d'accorder un prêt à Kiev avec les actifs russes saisis pourrait perturber les efforts de règlement du conflit ukrainien.

Les pourparlers de paix ukrainiens, sous médiation américaine, n'ont pas encore réussi à résoudre les différends entre les deux parties concernant la délimitation des frontières. Moscou et Washington accusent les pays européens de saboter les négociations.