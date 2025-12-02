Selon l'agence de presse Abna, citant le Financial Times, la Banque Centrale Européenne a refusé de fournir une garantie pour un prêt de 140 milliards d'euros à l'Ukraine, qui devait être garanti par les actifs russes gelés.

La BCE, après avoir examiné la proposition de la Commission européenne, a conclu que cette mesure était incompatible avec ses pouvoirs légaux.

La Banque Centrale Européenne a déclaré que le plan de la Commission européenne équivalait en pratique à un financement direct des gouvernements et que la BCE deviendrait de facto responsable du paiement des obligations financières des États membres; une action interdite en vertu des traités de l'Union européenne et qui pourrait entraîner une forte inflation et une réduction de la crédibilité de la BCE.

Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a averti qu'en cas d'utilisation par les pays de l'UE des actifs russes gelés pour des prêts à l'Ukraine, la réponse de Moscou serait «très dure et douloureuse».

Le magazine Politico Europe a également fait état de l'opposition des États-Unis à l'octroi de prêts à l'Ukraine à partir des actifs russes saisis.