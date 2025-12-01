Les corps de 10 000 martyrs palestiniens sont restés sous les décombres de Gaza

Selon l'agence de presse Abna citant Shihab, Mahmoud Bassal, porte-parole de l'organisme de défense civile de la bande de Gaza, a déclaré que les efforts pour extraire les corps des martyrs des décombres n'ont pas abouti.

Il a ajouté : « Aucun équipement spécial pour extraire les corps des martyrs et déblayer les décombres n'a été introduit dans la bande de Gaza. Nous travaillons avec un seul engin, et après avoir terminé le travail dans la région centrale ou les régions du sud, nous nous rendrons dans la ville de Gaza et les régions du nord. »

Bassal a précisé : « Un seul engin pour le déblaiement des décombres n'est absolument pas suffisant. Dix mille corps sont toujours sous les décombres des attaques du régime sioniste contre la bande de Gaza. »

Ceci se produit alors que, selon l'accord de cessez-le-feu, le régime sioniste était censé ouvrir la voie à l'entrée d'équipements de déblaiement dans la bande de Gaza.