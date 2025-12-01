Membre de la coalition politique irakienne : Il n'est pas possible de prolonger la présence américaine dans le pays

Selon l'agence de presse Abna citant Al-Malouma, Issam Shaker, membre de la Coalition du Cadre de Coordination irakien (Al-Itar al-Tansiqi), a souligné que les spéculations concernant la possibilité de prolonger la présence militaire américaine dans le pays ne sont rien de plus que des illusions soulevées par certaines personnes.

Il a ajouté : « Le peuple irakien s'oppose à la prolongation de la présence de ces forces dans leur pays. La décision concernant le retrait des militaires étrangers, en particulier américains, d'Irak a été prise par le Comité de coordination bilatéral entre Bagdad et Washington. »

Shaker a déclaré : « L'Irak n'a pas besoin de la présence de forces de combat étrangères dans aucune région, et les forces de sécurité de ce pays peuvent faire face aux défis internes ou externes. »

Il a conclu : « Le retrait de ces forces d'Irak est bénéfique pour le pays et renforce la stabilité interne. »