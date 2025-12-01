Eje'i : Notre Constitution est l'une des lois les plus progressistes du monde.

Selon l'agence de presse Abna, Gholamhossein Mohseni Eje'i, s'exprimant aujourd'hui lundi (10 Azar) lors de la réunion du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, a commémoré l'anniversaire de l'approbation de la Constitution de la République islamique d'Iran et a déclaré : « Nous tous, responsables du système et citoyens, devons être attachés à la Constitution ; la Constitution, qui a été approuvée par un vote très décisif, est notre pacte national et l'une des lois les plus progressistes du monde. »

Le chef du pouvoir judiciaire, expliquant et détaillant le quatrième principe de la Constitution, a déclaré : « Le quatrième principe de la Constitution stipule que toutes les lois et réglementations du pays doivent être basées sur l'Islam et les normes islamiques. L'attention portée à ce principe est d'une grande importance car il est possible qu'au fil du temps, certaines personnes, se faisant passer pour des intellectuels, veuillent imposer certaines catégories et prétendre que telle partie de la loi, aujourd'hui, ne fonctionne plus ! »

Le chef de l'appareil judiciaire, faisant référence aux droits du peuple dans la Constitution, a précisé : « Le chapitre trois de la Constitution, du principe 19 au principe 42, concerne les droits de la nation. Tous les responsables du système et nous tous, les responsables judiciaires assis autour de cette table, devons avoir un attachement et un engagement envers les droits du peuple et protéger et sauvegarder ces droits. »

Le chef de la justice, faisant référence au recours aux votes publics dans le système de la République islamique d'Iran, a ajouté : « Selon le sixième principe de la Constitution, dans la République islamique d'Iran, les affaires du pays sont gérées et conduites en s'appuyant sur les votes publics ; ce principe exprime à lui seul le rôle important et influent du peuple dans notre système ; depuis le début de la Révolution, nous avons organisé un grand nombre d'élections, et dans la majorité de ces élections, par rapport à d'autres régions du monde, un nombre considérable de citoyens et de personnes éligibles ont participé. »

Le juge en chef, faisant référence à l'attention de la Constitution concernant le développement des vertus morales dans la société, a déclaré : « La création d'un environnement propice au développement des vertus morales basées sur la foi et la piété, et la lutte contre toutes les manifestations de corruption et de dépravation, est l'un des contenus importants du troisième principe de la Constitution ; par conséquent, nous tous, responsables du système qui avons prêté serment d'être les gardiens et les défenseurs de la Constitution, devons concentrer tous nos efforts pour créer un environnement propice au développement des vertus morales dans la société. »