Le Guide de la Révolution : La femme n'est pas une ouvrière à la maison, elle est une gestionnaire

Selon l'agence de presse Abna, le Guide Suprême de la Révolution Islamique, ce matin, lors d'une rencontre avec des milliers de femmes et de filles de différentes régions du pays, a qualifié Hazrat Fatima Zahra (paix sur elle) d'être céleste, orné des plus hautes qualités dans tous les domaines. En expliquant la vision de l'Islam sur la dignité et les droits des femmes dans la famille et la société, il a détaillé les devoirs et les interdits du comportement des hommes envers leurs épouses et les femmes dans divers domaines.

L'Ayatollah Khamenei, mentionnant les vertus illimitées de la Dame des deux mondes dans «l'adoration et l'humilité, le sacrifice de soi et le pardon pour le peuple, la résilience face aux difficultés et aux malheurs, la défense courageuse du droit de l'opprimé, l'éclaircissement et l'explication des vérités, la compréhension et l'action politiques, 'la gestion du foyer, la conjugalité et l'éducation des enfants', la participation aux événements importants de l'histoire du début de l'Islam» et d'autres domaines, a déclaré : «La femme iranienne, Alhamdulillah (Louange à Dieu), prend exemple et leçon d'un tel soleil qui, selon les paroles du Prophète (s.a.w.s.), est la maîtresse de toutes les femmes du monde à toutes les époques de l'histoire, et elle se dirige vers ses objectifs.»

Il a qualifié le statut des femmes dans l'Islam de très élevé et noble et a ajouté : «Les expressions du Coran sur l'identité et la personnalité de la femme sont les expressions les plus sublimes et les plus progressistes.»

Le Guide de la Révolution, se référant aux versets du Saint Coran concernant «le rôle égal de la femme et de l'homme dans la vie et l'histoire de l'humanité et la possibilité égale pour la femme et l'homme de croître pour atteindre les perfections spirituelles et les plus hauts rangs», a déclaré : «Tous ces points sont en contradiction avec les incompréhensions de ceux qui ont une religion mais ne connaissent pas leur religion, et de ceux qui n'acceptent pas la religion du tout.»

En expliquant la logique du Coran concernant les droits des femmes dans la société, il a souligné : «Dans l'Islam, dans les activités sociales, le travail, l'activité politique, l'accès à la plupart des postes gouvernementaux et dans d'autres domaines, la femme a des droits égaux à ceux de l'homme, et dans la conduite spirituelle et l'effort et le mouvement individuel et général, les voies de son progrès sont ouvertes.»

Le contrôle des attractions sexuelles infinies et destructrices dans la culture occidentale est absolument ignoré

L'Ayatollah Khamenei, soulignant que la culture occidentale et capitaliste dégénérée est complètement rejetée par l'Islam, a ajouté : «Dans l'Islam, pour préserver la dignité des femmes et contrôler les désirs sexuels très forts et dangereux, il existe des restrictions et des décrets concernant 'la relation de la femme avec l'homme, l'habillement de la femme et de l'homme, le hijab de la femme et l'encouragement au mariage' qui sont entièrement conformes à la nature de la femme ainsi qu'à l'intérêt et aux besoins réels de la société ; tandis que le contrôle des attractions sexuelles infinies et destructrices dans la culture occidentale est absolument ignoré.»

Le Guide de la Révolution a qualifié la femme et l'homme dans l'Islam de deux éléments équilibrés avec de nombreux points communs et quelques différences découlant du corps et de la nature. Il a dit : «Ces 'deux éléments complémentaires' jouent un rôle dans la gestion de la société humaine, la continuité de la race humaine, le progrès de la civilisation, la satisfaction des besoins de la société et la gestion de la vie.»

Dans le cadre de ce rôle vital, il a compté la formation de la famille parmi les tâches les plus importantes et a ajouté : «Contrairement à l'oubli de l'institution familiale dans la fausse culture occidentale, dans l'Islam, des droits mutuels et spécifiques sont prévus pour 'la femme, l'homme et les enfants' en tant qu'éléments constitutifs de la famille.»

Dans une autre partie de son discours, consacrée aux droits des femmes, le Guide de la Révolution a qualifié «la justice dans le comportement social et familial» de premier droit des femmes et, en insistant sur le devoir du gouvernement et de toute la société d'assurer ce droit, il a déclaré : «Le maintien de la sécurité, de l'honneur et de la dignité» fait également partie des droits fondamentaux des femmes, et contrairement au capitalisme occidental qui bafoue la dignité de la femme, l'Islam insiste sur le respect total des femmes.