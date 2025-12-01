Selon l'agence de presse Abna, Maxime Prévot, ministre belge des Affaires étrangères, a déclaré dans une interview à Politico que la décision de l'Union européenne d'accorder un prêt à Kiev, en utilisant les avoirs russes gelés, pourrait perturber les efforts visant à résoudre le conflit ukrainien.

Il a déclaré : « Les avoirs gelés du gouvernement russe peuvent jouer un rôle dans l'établissement de la paix. Nos actions concernant la manière d'utiliser ces avoirs ne devraient pas entraver l'aboutissement des négociations de paix. »

Prévot a également critiqué « l'insistance » de l'Union européenne sur l'utilisation des avoirs russes pour aider l'Ukraine et a déclaré : « Les responsables européens n'ont pas réussi à trouver un moyen de financer l'Ukraine et insistent simplement sur l'utilisation des avoirs russes, sans savoir quels risques cela comporte. »

Les négociations de paix sur l'Ukraine, sous médiation américaine, n'ont pas encore réussi à résoudre les différends entre les deux parties concernant la délimitation des frontières. Moscou et Washington accusent les pays européens de saboter les négociations.