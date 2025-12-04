Maduro : L'appel téléphonique avec Trump était amical

Selon l'agence de presse Abna, citant la chaîne Al Jazeera, le président vénézuélien Nicolás Maduro a déclaré : « L'appel avec le président Trump peut être considéré comme amical et basé sur le respect mutuel. »

Il a ajouté que cet appel signifie une ouverture au dialogue entre les deux pays, et « nous soutenons le dialogue pour l'instauration de la paix, ainsi que la diplomatie. »

Selon le rapport d'Al Jazeera, Maduro a déclaré que le peuple américain est fatigué de la guerre et qu'il sait qu'il ne souhaite pas que l'expérience de la Libye, de l'Irak, de l'Afghanistan et du Vietnam se répète.

La chaîne Al Mayadeen a également cité Maduro déclarant que l'appel téléphonique qu'il a eu avec le président américain Donald Trump au cours des $10$ derniers jours s'est déroulé sur un ton respectueux.

Le président vénézuélien a également déclaré : « Nous devons maintenir un calme inébranlable et une foi inébranlable dans notre victoire ; une victoire qui est en réalité la victoire de la justice et de la paix. »

Les déclarations de Maduro interviennent quelques heures après que le président américain a annoncé : « Le travail avec le Venezuela a dépassé la simple pression, et lors d'un bref appel que j'ai eu avec Maduro, je l'ai informé de certaines choses. »

Il a également ajouté, dans son dernier commentaire sur une prétendue attaque contre les cartels de la drogue au Venezuela : « Nous allons bientôt lancer une attaque terrestre contre les trafiquants de drogue. »