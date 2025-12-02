Proposition sans précédent du Soudan d'accorder une position stratégique à la Russie

Selon l'agence de presse Abna, citant Al Nashra, le journal américain Wall Street Journal a écrit dans un rapport que le gouvernement militaire soudanais a proposé à la Russie la construction de sa première base navale en Afrique et la création d'une position stratégique sans précédent surplombant les routes commerciales vitales de la mer Rouge.

Selon les responsables soudanais, si cet accord se concrétise, il offrirait un avantage stratégique à Moscou, qui cherche à approfondir sa présence sur le continent africain. Ce développement est un événement préoccupant pour les États-Unis, qui cherchent à empêcher la Russie et la Chine de contrôler les ports africains.

Le rapport ajoute que, selon une proposition de 25 ans que le gouvernement militaire soudanais a présentée aux responsables russes en octobre dernier, Moscou aurait le droit de déployer jusqu'à 300 soldats et d'amarrer jusqu'à quatre navires de guerre – y compris des navires à propulsion nucléaire – à Port-Soudan ou dans une autre installation sur la mer Rouge non encore précisée.

De plus, le Kremlin obtiendrait des informations internes sur les concessions minières lucratives au Soudan, le troisième producteur d'or d'Afrique. De cette manière, Moscou obtiendrait une bonne position depuis la région de Port-Soudan pour surveiller le trafic maritime du canal de Suez, qui, en tant que voie la plus courte entre l'Europe et l'Asie, transporte environ 12 % du commerce mondial.

Selon le journal américain, des sources soudanaises ont déclaré qu'en échange de l'autorisation d'utilisation à long terme du territoire soudanais par les forces russes, Moscou devrait fournir au Soudan des systèmes anti-aériens russes avancés et d'autres armes à des prix préférentiels, alors que le Conseil militaire soudanais est engagé dans une guerre civile.

Un responsable militaire soudanais a déclaré au Wall Street Journal que le Soudan avait besoin de nouvelles livraisons d'armes, mais que la conclusion d'un accord avec la Russie pourrait créer des problèmes avec les États-Unis et l'Union européenne.