Mkutano wa Marais wa Ufaransa na China mjini Beijing

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Al Jazeera, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, baada ya kuwasili Beijing kwa ziara ya siku $3$ nchini China, alikutana na kufanya mazungumzo na Rais wa China Xi Jinping.

Rais wa China, katika mkutano wake na mwenzake wa Ufaransa huko Beijing, alisema kwamba China na Ufaransa zinapaswa kuunga mkono pande nyingi (multilateralism) katika mahusiano.

Pia alisisitiza katika mkutano huo utayari wa Beijing kushirikiana na Paris kuimarisha mazungumzo na ushirikiano.

Macron, naye, katika mkutano wake na Rais wa China, alisema kuwa Beijing ina uwezo muhimu wa kuathiri usitishaji vita huko Ukraine.

Macron aliongeza kuwa inahitajika kuzishinda tofauti na kuwekeza kwa pande zote ili kurejesha usawa wa biashara.