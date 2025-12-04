Selon l'agence de presse Abna, la chaîne Russia Al-Youm (RT Arabic) a rapporté que Leonid Slutsky, président du Comité des affaires internationales de la Douma d'État russe, a averti que si les pays européens tentaient de confisquer les avoirs russes, la réponse de Moscou serait sévère.

Il a souligné que « le vol des réserves de change russes n'est justifiable dans aucun cadre juridique ».

Slutsky a également déclaré que « l'Union européenne est pratiquement devenue un gang de voleurs et de tueurs professionnels grâce à des personnalités comme Kaja Kallas et Ursula von der Leyen ».

Il a ajouté que « la Russie les punira pour les avoirs et les bénéfices bloqués, et ils devront rendre des comptes, ils ne devraient donc pas se faire d'illusions sur le fait qu'ils peuvent échapper à la punition ».

Ces déclarations interviennent alors que le site Web Politico, sur la base de documents publiés, a rapporté que la Commission européenne avait proposé d'utiliser les avoirs russes gelés pour fournir une indemnisation d'une valeur de $165$ milliards d'euros à l'Ukraine.