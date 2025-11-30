Gharibabadi : La non-délivrance de visas aux membres de la Fédération de football est illégale

Selon l'agence de presse Abna, Kazem Gharibabadi, vice-ministre des Affaires étrangères pour les affaires internationales et juridiques, a déclaré : L'action des États-Unis d'Amérique concernant la non-délivrance de visas aux membres de la Fédération de football est illégale.

Il a ajouté : La Fédération de football a pris une bonne décision concernant le boycott du tirage au sort de la Coupe du Monde.

Il a dit : Nous avons exprimé notre protestation concernant la non-délivrance des visas. Certains pays qui abusent des conditions d'accueil font quelque chose de mal.