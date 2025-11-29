Eslami : L'Iran avance à la frontière du savoir, au coude à coude avec les pays nucléaires de premier plan

Selon le correspondant d'ABNA, Mohammad Eslami, samedi après-midi, lors de la cérémonie d'inauguration du Centre de thérapie par plasma à l'hôpital Shahid Mohammadi de Bandar Abbas, a souligné que la République islamique d'Iran avait réalisé des avancées scientifiques remarquables malgré les sabotages des ennemis, et a déclaré : Aujourd'hui, les jeunes du pays, avec la conviction de pouvoir réussir, ont placé l'Iran à la frontière du savoir, et des technologies telles que la thérapie par plasma, le dessalement de l'eau et les solutions agricoles innovantes sont en cours de développement grâce à des capacités indigènes.

Le vice-président, faisant référence aux efforts considérables pour empêcher le progrès scientifique de l'Iran, a déclaré : La République islamique d'Iran, malgré l'hostilité et les sabotages perpétrés par ses ennemis, a réussi à atteindre une croissance remarquable.

Affirmant que les puissances dominantes ne tolèrent pas la présence d'autres pays à la frontière du savoir, il a ajouté : Les Américains et Trump personnellement n'acceptent pas que les pays accèdent à la frontière du savoir et considèrent également que l'utilisation des ressources hydrocarbures et minérales est leur droit.

Eslami a souligné : La Révolution islamique a marqué la fin du regard exploiteur des puissances dominantes sur l'Iran, car au cours des siècles passés, elles avaient conduit le pays vers l'autodépréciation et l'éloignement du chemin de l'épanouissement.

Le chef de l'Organisation de l'énergie atomique, évoquant les avancées technologiques du pays, a déclaré : Aujourd'hui, grâce à la détermination des jeunes, à la persévérance et aux efforts des spécialistes de l'Organisation de l'énergie atomique, l'Iran avance à la frontière du savoir. C'est un fait que la conviction de pouvoir réussir a conduit l'Iran aux premiers rangs.

Eslami a ajouté : L'Iran a fait des pas importants dans les domaines de la santé et de la sécurité alimentaire et met en œuvre de vastes programmes pour s'adapter à la rareté de l'eau et à l'agriculture en milieu salin.

Le vice-président, faisant référence au développement des applications de la technologie nucléaire, notamment dans les domaines de la santé et de l'environnement, a déclaré : Nous avons utilisé la technologie nucléaire dans le domaine du dessalement de l'eau de mer, et aujourd'hui, la technologie du plasma se développe comme un outil efficace dans l'environnement, la santé, l'agriculture et la sécurité alimentaire.

Eslami, insistant sur le fait que le « plasma froid » a un large éventail d'effets, a ajouté : L'Organisation de l'énergie atomique a mis le développement de cette technologie à son ordre du jour, et ses capacités sont en cours d'expansion dans les centres de traitement et divers secteurs économiques.