Nouvelles explosions à Kiev ; l'électricité coupée dans la capitale ukrainienne

Selon l'agence de presse ABNA, citant Russia Al-Youm, de nouvelles explosions ont été entendues ce matin à Kiev, la capitale de l'Ukraine, et dans ses environs, et les sirènes d'alarme ont retenti dans ces zones.

Les autorités ukrainiennes ont également signalé des coupures d'eau et d'électricité dans certaines zones de Kiev.

Le ministère ukrainien de l'Énergie a également annoncé que l'électricité de plus de 600 000 habitants de la capitale et de ses environs avait été coupée à la suite de ces explosions et des attaques russes.

Ce matin, l'agence de presse Reuters, citant des responsables ukrainiens, a annoncé que des drones russes avaient attaqué deux zones de la ville.