Le Hamas nomme le 29 novembre Journée d'intensification des mouvements populaires contre les crimes d'Israël

Selon l'agence de presse ABNA citant l'agence de presse palestinienne Shahab, le mouvement Hamas a publié une déclaration à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, appelant à l'intensification du mouvement mondial contre l'occupation et ses actions criminelles contre le peuple et le territoire palestiniens, et au renforcement de toutes les formes de solidarité avec la juste cause et les droits légitimes palestiniens à la liberté et à l'indépendance.

Dans cette déclaration, le Hamas a salué le mouvement populaire mondial de solidarité avec le peuple palestinien et a exprimé sa gratitude pour les positions officielles et populaires soutenant sa juste cause.

La déclaration a appelé à l'unification des efforts et au soutien de la lutte du peuple palestinien jusqu'à la fin de l'occupation, et a demandé aux masses de la Oummah islamique et aux libres du monde de considérer le samedi 29 novembre comme la Journée mondiale de renouvellement des activités du mouvement populaire mondial contre l'occupation sioniste et ses crimes, la violation de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza et l'intensification du terrorisme en Cisjordanie et à Jérusalem occupée.