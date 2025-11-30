La crise sans précédent qui menace la capacité militaire de Tel Aviv

Selon l'agence de presse Abna citant Al Masirah, Yitzhak Brick, général à la retraite de l'armée du régime sioniste, a reconnu que l'armée de ce régime était confrontée à une crise sans précédent en matière d'effectifs qui menace la capacité militaire d'Israël.

Il a ajouté que des milliers d'officiers et de militaires veulent fuir l'armée et que la jeunesse sioniste ne souhaite pas rester dans l'armée de manière permanente.

Brick avait également reconnu précédemment que l'armée de ce régime n'était pas au niveau pour faire face à une guerre régionale en termes de nombre de troupes, de technologies souhaitées et de leur qualité.

Il a poursuivi en disant que l'effectif des forces terrestres de l'armée du régime sioniste représente un tiers de l'effectif de ces forces au cours des 20 dernières années.