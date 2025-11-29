Ehsan Movahedian : L'intensification des actions hostiles de la part des États-Unis et de l'Europe a resserré l'espace de manœuvre politique, économique et culturel contre l'Iran et pousse naturellement l'Iran à renforcer ses coopérations bilatérales et régionales, notamment avec la Russie et la Chine. Simultanément, les acteurs rivaux et hostiles (États-Unis, Royaume-Uni, Turquie et Israël) étendent leur influence politique, sécuritaire et informationnelle dans le Caucase et en Asie Centrale. Cela signifie que si Téhéran et Moscou veulent contenir l'efficacité des concurrents externes, ils doivent coopérer dans plusieurs domaines spécifiques et opérationnels.

Quelques exemples d'événements moins médiatisés dans le Caucase et en Asie Centrale montrent que cette région est en train de devenir rapidement une zone de grands défis pour l'Iran, la Russie, et ensuite la Chine. La semaine dernière, Brianna Todd, membre de l'Atlantic Council et associée au Département de la Défense des États-Unis, lors d'une réunion en présence de l'ambassadeur de Turquie aux États-Unis, a qualifié l'Arménie et le Tadjikistan d'« éléments manquants » de l'Organisation des États Turcs et a demandé l'adhésion de l'Arménie et du Tadjikistan à l'Organisation des États Turcs sous la direction de la Turquie ! Todd a déclaré qu'elle était d'accord avec l'idée que le Caucase du Sud et l'Asie Centrale devraient être considérés comme un tout, et que l'Arménie et le Tadjikistan sont les éléments manquants de l'Organisation des États Turcs.

Dans un autre développement, un grand centre de données est en cours de construction en Arménie pour répondre aux besoins de renseignement des États-Unis. Une telle action permettra le traitement étendu des données interceptées dans la région. Le placement de ce centre en Arménie permettra aux Américains d'accéder à d'énormes ressources de calcul non seulement dans le Caucase du Sud, mais aussi au Moyen-Orient.

D'autre part, nous voyons que l'Occident considère le gouvernement Aliyev comme faisant partie de l'Asie Centrale et annonce le changement de la plateforme de négociation de 1+5 à 1+6 (cinq pays d'Asie Centrale, la République d'Azerbaïdjan et les États-Unis). Avec la poursuite des actions provocatrices de Bakou contre Moscou, la Russie est également contrainte de réagir à ses malversations. Le soutien de la Turquie et de Bakou à la présence de forces djihadistes et wahhabites dans le Caucase et en Asie Centrale, la création de crises par les États-Unis en Géorgie pour déstabiliser ce pays, les efforts pour étendre l'Accord de Paix d'Abraham à la région du Caucase et de l'Asie Centrale, et le rôle de la Turquie en faveur des États-Unis et de l'OTAN dans le Caucase et en Asie Centrale sont autant d'événements qui montrent qu'il n'est pas possible de faire face aux menaces précédentes par des méthodes traditionnelles, et l'Iran, la Chine et la Russie doivent y résister avec une compréhension commune de ces menaces.