Allégation de Haaretz concernant un message de l'Arabie Saoudite à Tel Aviv

Selon l'agence de presse ABNA citant Middle East Online, le journal en langue hébraïque Haaretz a affirmé que l'Arabie Saoudite avait transmis un message au régime sioniste indiquant que la normalisation des relations n'aurait pas lieu tant que Benjamin Netanyahu resterait Premier ministre de ce régime.

Le rapport indique que Riyad considère Netanyahu et la composition de son cabinet comme un obstacle à la progression vers la normalisation des relations. Il est donc allégué que la position de l'Arabie Saoudite est d'avancer vers la normalisation des relations avec le régime sioniste en cas de changement de Premier ministre.

Ceci intervient alors qu'il avait été rapporté précédemment que l'Arabie Saoudite avait lié cette question à la création d'un État palestinien.

Parmi les 193 États membres des Nations Unies, 160 gouvernements ont reconnu l'État de Palestine.