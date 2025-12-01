Représentant libanais : La solution pour contrer les complots américains est de renforcer l'unité nationale

Selon l'agence de presse Abna citant Al-Manar, Hussein Al-Hajj Hassan, membre du bloc « Fidélité à la Résistance » (Wafa le Muqawama) affilié au Hezbollah libanais, a souligné que le pays est confronté à une vaste agression des États-Unis, du régime sioniste et de certaines parties occidentales et arabes, visant à affaiblir les institutions gouvernementales et les forces de la Résistance.

Il a ajouté que l'unité nationale est la solution pour combattre ces attaques, et que les divisions internes sont le point faible même dont l'ennemi sioniste abuse.

Al-Hajj Hassan a déclaré : « Les rapports des Nations Unies et de l'armée libanaise indiquent tous l'engagement de notre pays envers le cessez-le-feu et la poursuite des agressions du régime sioniste. Certaines prises de position internes au Liban ne sont pas formulées dans l'intérêt de la nation. Aucune de ces attaques psychologiques n'intimidera la Résistance. »