Tel Aviv : La « victoire absolue » contre la Résistance est impossible

Selon l'agence de presse Abna citant le site Al-Nashra, le Centre d'études de sécurité intérieure du régime sioniste, affilié à l'Université de Tel Aviv, a examiné dans son nouveau rapport sur la situation sécuritaire de ce régime la refonte des concepts fondamentaux de la doctrine militaire du régime occupant, notamment les concepts de victoire et de victoire décisive, compte tenu des évolutions majeures sur la scène des conflits de ce régime avec les Palestiniens et les Arabes, des années 70 jusqu'à plusieurs périodes de guerre à Gaza et au Liban, ainsi que les guerres récentes avec l'Iran et le Yémen.

Tamir Hayman, général à la retraite de l'armée du régime sioniste et ancien chef de la branche du renseignement militaire de ce régime, qui a préparé le rapport, a analysé les changements de pensée au sein de l'appareil sécuritaire du régime occupant. Ces changements sont basés sur une prise de conscience croissante du fait que les moyens traditionnels ne sont plus efficaces pour une victoire militaire décisive dans les nouvelles guerres contre les groupes armés non étatiques.

Selon le rapport, cela déplace l'attention vers les concepts de victoire politique et de victoire stratégique au lieu de la victoire militaire, ce qui reflète une crise profonde dans la capacité de Tel Aviv à imposer sa volonté dans des guerres longues et complexes. Par conséquent, le concept de victoire doit sortir de son cadre traditionnel basé sur la défaite militaire complète de la partie adverse et la perte de sa capacité et de sa volonté de continuer la guerre.

Le rapport poursuit en indiquant que le nouveau concept de victoire signifie l'atteinte de certains objectifs limités et permet aux autorités de Tel Aviv de justifier la fin des opérations militaires, même si l'ennemi parvient à rester relativement cohérent ou à conserver certains éléments de sa puissance. Ce changement dans les concepts de victoire reflète une reconnaissance du fait que les théâtres de guerre où Tel Aviv a combattu au cours des dernières décennies ne permettent plus une victoire militaire décisive.

Le Centre d'études de sécurité intérieure du régime sioniste a souligné : Depuis les années 70, les autorités politiques de Tel Aviv ont évité d'exiger que l'armée obtienne une victoire décisive contre les acteurs non étatiques, tels que l'Organisation de libération de la Palestine dans le passé, et le Hamas et le Hezbollah dans la période actuelle, et fixent plutôt des objectifs réalisables sans s'enliser dans un conflit prolongé ou une guerre d'usure sans fin.

Le rapport fait également référence à une crise interne profonde dans la doctrine de sécurité du régime sioniste et déclare que Tel Aviv n'est plus en mesure d'imaginer une victoire complète dans les guerres modernes et s'appuie sur un concept politique de victoire basé sur l'amélioration de la situation sécuritaire plutôt que sur l'anéantissement de l'ennemi. Bien sûr, ce changement a de vastes conséquences stratégiques et réoriente les efforts de la détermination militaire vers des arrangements politiques externes, décrivant la puissance de Tel Aviv comme une puissance temporaire et imparfaite.

L'auteur du rapport a précisé que cette situation révèle que Tel Aviv est confronté aux limites de la puissance militaire à l'ère des acteurs non étatiques et reconnaît implicitement que la victoire stratégique ne peut être atteinte par la seule force ; par exemple, à Gaza, la présence politique et sociale continue du Hamas érode toute victoire militaire de Tel Aviv au fil du temps.

Le rapport conclut que la victoire dans le discours du régime sioniste est un processus politique à long terme qui dépend des arrangements externes et de la capacité à remodeler l'environnement régional, et non un résultat garanti par la machine militaire.