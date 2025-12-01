Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant Quds, le journal en langue hébraïque Yedioth Ahronoth a reconnu que plus de cinq mois après les attaques de missiles dévastatrices de l'Iran contre les territoires occupés, des milliers de familles sionistes dont les maisons ont été endommagées sont toujours sans abri.

Le rapport poursuit en indiquant que l'Union des entrepreneurs opérant dans le domaine de la rénovation a annoncé que les responsables de l'administration fiscale empêchent le début du processus de réparation de ces maisons.

Le rapport souligne qu'en raison du manque de main-d'œuvre depuis le début de la guerre et des actes de sabotage du cabinet du régime sioniste dans ce processus, de nombreux entrepreneurs travaillent à leur capacité minimale et ont décidé de renoncer à la réparation des zones endommagées par les attaques de missiles iraniennes, car ils ne reçoivent aucun soutien du cabinet.

Il convient de noter que pendant la guerre imposée de 12 jours, lors de la vague d'attaques de missiles de représailles de l'Iran contre les territoires occupés, des zones importantes et sensibles, y compris des centres d'espionnage secrets et des laboratoires biologiques du régime sioniste, ont été ciblées.