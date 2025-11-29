Selon l'agence de presse ABNA citant Russia Al-Youm, les militaires sionistes, qui hier ont sacrifié au moins 20 citoyens syriens lors d'une attaque contre la région de Beit Jinn, dans la banlieue de Damas, ont tenté aujourd'hui d'améliorer leur image en menant une action démagogique en s'infiltrant dans le sud du pays.

L'Observatoire Syrien des Droits de l'Homme a annoncé que les militaires sionistes, après s'être infiltrés dans le village d'Al-Ashsha dans la banlieue de Quneitra, avaient l'intention de distribuer des colis d'aide aux résidents de cette zone, mais ont rencontré l'opposition des citoyens syriens et ont quitté la région.

Ceci survient alors qu'hier, après l'attaque des militaires sionistes contre Beit Jinn, le peuple syrien avait également organisé des manifestations anti-sionistes en scandant des slogans contre ce régime.