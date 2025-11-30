Schumer : Trump entraîne l'Amérique vers une autre guerre coûteuse

Selon l'agence de presse Abna citant Al Jazeera, Chuck Schumer, le leader des démocrates au Sénat américain, a souligné que les actions imprudentes de Trump à l'égard du Venezuela rapprochent de plus en plus l'Amérique d'une autre guerre étrangère coûteuse.

Il a ajouté : Selon notre Constitution, seul le Congrès a le pouvoir de déclarer la guerre, pas le président ; le Congrès n'a pas autorisé l'utilisation de la force militaire contre le Venezuela.

Schumer a déclaré : Les Américains sont fatigués des guerres étrangères sans fin qui ont coûté la vie à d'innombrables membres de nos forces et détruit de précieuses ressources. Ce n'est pas une politique de "l'Amérique d'abord".

Auparavant, le journal The Wall Street Journal, citant des sources bien informées, avait rapporté que le président américain Donald Trump, lors de sa conversation téléphonique avec le président vénézuélien Nicolás Maduro ces derniers jours, l'avait menacé de recourir à la force.

Selon ce rapport, Trump, lors de cet entretien téléphonique, en adoptant des positions interventionnistes et belliqueuses à l'égard du Venezuela, a menacé Maduro de recourir à la force s'il ne quittait pas le pouvoir.

Trump a également déclaré que l'espace aérien du Venezuela était fermé !