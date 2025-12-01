Demande de Netanyahou concernant l'audience d'aujourd'hui

Selon l'agence de presse Abna, citant Al Jazeera, le journal Yedioth Ahronoth a rapporté que Benjamin Netanyahou, Premier ministre du régime sioniste, avait demandé le report de son audience d'aujourd'hui.

Selon ce rapport, Netanyahou, qui interrompt ses procès sous divers prétextes, notamment les développements régionaux et les questions de sécurité, a demandé que la séance d'aujourd'hui soit reportée à demain.

Hier, le Premier ministre du régime sioniste avait envoyé un message au président de ce régime pour demander sa grâce concernant ses affaires de corruption ; une demande qui a rencontré l'opposition de diverses factions dans les territoires occupés et de leurs habitants.

Des personnalités de l'opposition ont également déclaré qu'elles pourraient soutenir cette question (la grâce) si Netanyahou quittait le pouvoir.