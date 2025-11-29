Selon l'agence de presse ABNA, le journal américain New York Times a écrit dans un rapport : La démission d'Andriy Iermak, chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky, pourrait avoir eu pour but d'empêcher un vote de défiance contre le gouvernement au Parlement ukrainien.

Le New York Times, citant des sources bien informées, a écrit qu'Iermak avait probablement « accepté de se sacrifier » pour empêcher l'adoption du vote de défiance. Il n'est cependant pas encore clair si cette mesure sera suffisante pour contenir la crise politique actuelle ; car en cas d'adoption du vote de défiance, l'ensemble du cabinet Zelensky serait contraint de démissionner.

Selon ce rapport, aucun des leaders influents des partis ukrainiens n'a jusqu'à présent appelé à la démission de Zelensky, car dans les conditions de la loi martiale, les élections ne sont pas tenues.

Le 10 novembre, le Bureau national anti-corruption d'Ukraine (NABU) et le Parquet spécialisé anti-corruption (SAPO) du pays, indépendants du bureau de Zelensky, ont ouvert une enquête sur un vaste réseau de corruption dans le secteur de l'énergie, connu sous le nom d'« Opération Midas ». Des perquisitions ont eu lieu chez la société Energoatom et aux domiciles de l'homme d'affaires Timur Mindich et du ministre de l'Énergie de l'époque, Herman Galushchenko. Selon les premières conclusions, environ 1