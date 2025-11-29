Député libanais : Nous ne sommes pas bellicistes, mais nous ne nous rendrons jamais à Israël

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Manar, Hassan Fadlallah, membre du bloc parlementaire affilié au Hezbollah libanais, a souligné : « Nous ne cherchons pas la guerre, mais nous n'accepterons jamais de capituler devant l'ennemi. Nous ne permettrons pas au Liban de se rendre sous aucun prétexte ou slogan. »

Il a ajouté : « Est-il possible de vendre le Liban à l'ennemi sioniste et de renoncer à notre souveraineté, notre liberté et notre dignité ? Lorsque les pays sont confrontés à des conditions difficiles, cela ne signifie pas qu'ils ont l'intention de se rendre. On peut surmonter ces conditions par l'unité interne. »

Fadlallah a déclaré : « Nous sommes témoins tous les jours des agressions de l'ennemi contre le Liban, mais les Sionistes ne parviendront jamais à briser notre administration [notre détermination]. Israël cherche à empêcher les Libanais de rentrer chez eux dans les zones frontalières. S'il n'y avait pas la Résistance et un tel peuple au Liban, l'ennemi sioniste aurait occupé notre terre. Tel Aviv avait l'intention de nous expulser du Sud-Liban et d'y établir des colonies. »