Trump : Je rencontrerai « Xi » demain / L'accord avec la Chine est passionnant pour tout le monde

Selon l'agence de presse Abna, citant Al Jazeera, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il s'attend à parvenir à un accord « formidable » avec Pékin lors de sa rencontre importante de demain avec le président chinois Xi Jinping.

Selon Trump, l'accord commercial envisagé sera bon à la fois pour les États-Unis et pour la Chine, et sera également « un événement très passionnant pour tout le monde ».

Trump a déclaré à ce sujet : « C'est un grand succès, et c'est mieux que la guerre, les conflits et le dépassement de toutes sortes de problèmes. Il n'y a pas de raison pour cela. »

Il a poursuivi : « Je le rencontrerai demain. Beaucoup de gens sont intéressés. Je peux dire que le monde regarde ».

Trump n'a fourni aucun détail sur l'accord potentiel !

Le président américain, arrivé aujourd'hui en Corée du Sud pour assister au sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), doit rencontrer Jinping dans ce pays demain ; ce sera leur première rencontre en face-à-face depuis le début de la guerre commerciale de Trump avec la Chine.

Trump, qui est maintenant dans la dernière étape de son voyage de six jours en Asie après des escales en Malaisie et au Japon, avait rencontré le président chinois pour la dernière fois en 2019 en marge du sommet du G20 à Osaka, au Japon.