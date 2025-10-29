Après le martyre de 100 Palestiniens : Tel-Aviv prétend avoir cessé ses attaques sur Gaza

Selon l'agence de presse Abna, citant Al Jazeera, l'armée du régime sioniste a affirmé avoir mis fin à ses attaques massives qui avaient commencé la nuit dernière contre la bande de Gaza.

Le porte-parole de l'armée de ce régime a affirmé que le processus de mise en œuvre du cessez-le-feu avait repris.

Ceci survient alors que le correspondant de la chaîne Al-Mayadeen a fait état de plus de 100 martyrs suite à ces attaques.

Les avions de combat du régime sioniste ont lancé une vague d'attaques contre cette enclave la nuit dernière sous de faux prétextes. Pendant cette période, des dizaines de bombardements de différentes zones de la bande de Gaza ont été signalés.