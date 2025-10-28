Réaction de la Chine à la rencontre entre Trump et le Premier ministre japonais

Selon l'agence de presse ABNA, citant le journal chinois Global Times, « Guo Jiakun », porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré mardi en réponse à l'accent mis par le président américain Donald Trump et le Premier ministre japonais Sanae Takaichi sur l'expansion de la coopération militaire : La région Asie-Pacifique est une arène pour le développement pacifique. Les États-Unis et le Japon devraient, dans le cadre du développement de leurs relations bilatérales et de leur coopération en matière de sécurité, contribuer à la paix et à la stabilité de la région, et non l'inverse.

Ce responsable chinois a déclaré que, compte tenu de l'histoire d'agression militaire du Japon à l'époque moderne, les mouvements militaires et sécuritaires de ce pays ont toujours été étroitement surveillés par les pays asiatiques voisins et la communauté internationale.

Il a appelé le Japon à comprendre les préoccupations sécuritaires des pays voisins et a déclaré : Nous demandons à Tokyo de réfléchir profondément à ses actions passées, d'avancer sur la voie du développement pacifique et de gagner la confiance des pays asiatiques par des actions concrètes.