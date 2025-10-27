Crash d'un hélicoptère et d'un chasseur de l'US Navy en mer de Chine méridionale

Selon l'agence de presse Abna, l'US Navy a publié un communiqué indiquant : « Lors de ces deux incidents, survenus séparément et dans des conditions opérationnelles indépendantes, tous les membres d'équipage du chasseur et de l'hélicoptère de l'US Navy ont été secourus, et aucune victime ou blessure grave n'a été signalée. »

Reuters a rapporté que, selon la déclaration de l'US Navy, les opérations de récupération des épaves du chasseur et de l'hélicoptère militaire sont en cours sur le lieu de leur crash.

Le communiqué de l'US Navy indique : « Il n'y a aucun signe de combat ou d'action hostile dans la survenue de ces incidents, et des équipes de sécurité aérienne ont été envoyées dans la zone pour examiner les épaves et les conditions techniques de vol au moment de l'incident. »