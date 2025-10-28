Trump affirme : « Nous gagnerons toutes les guerres »

Selon l'agence de presse ABNA, citant BBC English, Donald Trump a affirmé, lors d'un discours sur une base militaire américaine au Japon, que « si nous entrons en guerre, nous gagnerons cette guerre ».

Il a affirmé que le drapeau américain flottait partout dans le monde et a dit en même temps : « C'est notre droit d'appeler le golfe du Mexique le golfe américain. »

Ce responsable américain a affirmé que l'Amérique était la première en tout et a ajouté : « Nous sommes les premiers en tout, de l'économie à la politique, à la guerre et à la paix, et nous devons le rester. »

Trump a attribué l'inflation, le chômage et les problèmes économiques de l'Amérique aux quatre années de présence des Démocrates à la Maison Blanche et a déclaré : « Tout comme il a remis l'économie en ordre lors de son premier mandat présidentiel, il améliorera la situation de l'inflation, du chômage et des bas salaires. »

Le président américain a loué sa politique tarifaire et a déclaré : « Les tarifs ont été phénoménaux et ont rapporté des billions de dollars à l'Amérique. Personne n'a compris les tarifs comme moi. Les tarifs ont fait venir des gens en Amérique et dépenser des sommes que nous n'avons jamais vues. »

Trump a également désigné les tarifs comme un facteur qui a contribué à « prévenir de nombreuses guerres », citant comme exemple les tensions entre l'Inde et le Pakistan au début de cette année.

Il a dit : « Nous avons fait en sorte que le Japon gagne beaucoup d'argent, et ce n'est pas grave car ils ont fait de gros investissements en Amérique. »

Trump a déclaré que le Premier ministre japonais lui avait dit auparavant que la société Toyota prévoyait d'investir 10 milliards de dollars pour construire des usines à travers les États-Unis.