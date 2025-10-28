Selon l'agence de presse ABNA, Alexey Dedov, dans une interview avec l'agence de presse russe TASS, a annoncé que la Russie et l'Iran sont en contact permanent pour résoudre la crise créée par les pays occidentaux concernant le programme nucléaire iranien.

Il a souligné le soutien total à l'Iran et la recherche d'une solution diplomatique et politique à long terme pour résoudre le conflit nucléaire entre l'Iran et l'Occident.

L'ambassadeur de Russie en Iran a qualifié la démarche de la troïka européenne visant à rétablir les sanctions du Conseil de sécurité contre l'Iran de "juridiquement et procéduralement inévaluable" et a déclaré : Aucun pays crédible au sein de la communauté internationale ne sera influencé par cette pression et ne sera lié par ces sanctions.

Le programme nucléaire pacifique de l'Iran est soumis à des pressions internationales depuis 1384 (2005), et le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté des sanctions contre Téhéran en réponse aux activités nucléaires de ce pays. Ces sanctions comprenaient des restrictions économiques, bancaires et d'exportation, notamment dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie nucléaire. Après la signature de l'accord JCPOA en juillet 1394 (2015), la majeure partie de ces sanctions a été suspendue à condition de limiter le programme nucléaire iranien. Cependant, après le retrait des États-Unis du JCPOA en mai 1397 (2018), Washington a rétabli les sanctions et des efforts ont été faits pour imposer des sanctions internationales contre l'Iran.

Après l'expiration de l'accord JCPOA, l'Europe et les États-Unis, au lieu de normaliser leurs relations avec l'Iran, ont tenté de rétablir les sanctions de l'ONU en utilisant les mécanismes du Conseil de sécurité et les résolutions précédentes. La Russie et la Chine considèrent ces actions comme illégales et inacceptables et soulignent qu'une telle pression ne crée pas d'obligation légale pour les autres pays.

Les sanctions nucléaires du Conseil de sécurité des Nations Unies contre l'Iran ont été rétablies le 7 Mehr 1404 (29 septembre 2025). Cette action illégale est survenue à la suite de l'activation du mécanisme de « snapback » (retour en arrière) dans l'accord nucléaire JCPOA et du non-adoption d'une résolution pour prolonger la suspension des sanctions au Conseil de sécurité. En conséquence, toutes les sanctions nucléaires précédentes qui avaient été levées en 2015 conformément à la résolution 2231 du Conseil de sécurité ont été réappliquées.

Suite à ces actions hostiles de l'Occident, l'Iran a annoncé qu'il suspendait sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et a également annulé l'accord du Caire.