Mohammad Raad : La clé de la stabilité du Liban ne réside pas dans la soumission aux conditions de l'ennemi israélien

Selon l'agence de presse Abna, citant Al-Akhbar, Mohammad Raad, chef du bloc « Fidélité à la Résistance », rejetant catégoriquement toute tentative de lier le processus de reconstruction du pays à des pressions extérieures, a souligné : « Ceux qui tentent, en soulevant ces prétextes et ces allégations selon lesquelles la Résistance est la cause des agressions honteuses de l'ennemi, de soi-disant couper la route aux prétextes de l'ennemi, se trompent lourdement. »

Dans un discours prononcé lors de la commémoration des martyrs de la ville de Nabatieh, Mohammad Raad a précisé : « La véritable raison des agressions de l'ennemi est sa cupidité et son projet expansionniste visant à soumettre le Liban. Ceux qui appellent la Résistance à ne pas donner de prétexte à l'ennemi, soit ne connaissent pas la nature de l'agression, soit comptent à tort sur le soutien d'amis internationaux pour protéger le Liban après des compromis et des concessions. »

Ce député libanais a déclaré : « La clé de la sécurité et de la stabilité du Liban ne réside pas dans la soumission aux conditions de l'ennemi, mais dans le fait de l'obliger à respecter ses engagements et à cesser concrètement les agressions. »

Il a insisté sur la nécessité de renforcer la convergence nationale pour faire face aux convoitises du régime sioniste et d'éviter les politiques qui affaiblissent le front intérieur.

Mohammad Raad a déclaré : « Il est dans l'intérêt du pays que la reconstruction des maisons, les affaires des citoyens et toute pression extérieure ne soient pas liées les uns aux autres. »

Il a souligné son opposition à tout report des élections législatives libanaises comme une demande et un droit légal, et a dit : « L'intérêt de l'ennemi est de reporter les élections pour des raisons qui ne sont pas cachées. »

Ce député de la faction de la Résistance a précisé : « L'ennemi cherche à occuper le pays et à semer le désespoir dans le cœur des personnes honorables en ciblant et en détruisant les maisons, les marchés et les monuments et symboles urbains, mais il n'y réussira jamais, car le Liban est équipé de l'équation Nation, Armée et Résistance, et nous resterons le pays de la liberté, de la dignité et de la victoire. »