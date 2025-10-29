Récit de la tentative ratée des États-Unis d'enlever Maduro dans le style d'un roman d'espionnage de la Guerre Froide !

Selon l'agence de presse Abna, l'Associated Press a écrit que la tentative de Washington d'arrêter le président vénézuélien, Nicolás Maduro, par l'intermédiaire d'un agent fédéral, a échoué.

Selon l'agence, un agent fédéral américain a fait une offre alléchante au pilote principal de Maduro, lui disant qu'il n'avait qu'à diriger secrètement l'avion de Maduro vers un endroit où les autorités américaines pourraient l'arrêter.

L'Associated Press a écrit que l'intermédiaire américain a promis une grande fortune au pilote de Maduro lors d'une réunion secrète. La conversation entre les parties était tendue et le pilote a quitté la réunion dans un état confus, bien qu'il ait donné son numéro de téléphone portable à Edwin Lopez, l'agent secret américain, ce qui pourrait être un signe de sa volonté de coopérer avec le gouvernement américain.

Le rapport de l'Associated Press, dont les détails ont été obtenus à partir d'entretiens avec trois responsables américains actuels et anciens, ainsi qu'un opposant à Maduro, a été publié au milieu des tensions entre l'administration du président américain Donald Trump et le Venezuela concernant ce qui a été appelé le trafic de drogue sur le sol américain.

Trump a autorisé ce mois-ci la Central Intelligence Agency (CIA) à mener des opérations secrètes à l'intérieur du territoire vénézuélien, et la Maison Blanche a également doublé la récompense pour l'arrestation de Maduro ; une action que Lopez a utilisée comme levier dans un message texte au pilote de Maduro.

Le plan secret de 16 mois

Plus largement, cet échec de plan montre à quel point et depuis combien d'années les États-Unis ont tenté de renverser Maduro. « Washington l'a accusé d'abriter des trafiquants de drogue, des groupes terroristes et Cuba dominée par les communistes ! »

Lopez a continué à insister pendant 16 mois, même après avoir pris sa retraite en juillet, communiquant avec le pilote via une application de messagerie cryptée.

Récit de la tentative ratée des États-Unis d'enlever Maduro dans le style d'un roman d'espionnage de la Guerre Froide !

L'histoire inédite et la tentative pleine de complots de Lopez pour convaincre le pilote de coopérer contiennent tous les éléments d'un film ou d'un roman d'espionnage de l'époque de la Guerre Froide : jets privés luxueux, réunion secrète dans un hangar d'avion, diplomatie à haut risque et le recrutement insidieux mais infructueux d'un des proches clés de Maduro !

Selon le rapport de l'Associated Press, un plan a finalement été mis en œuvre pour ébranler la confiance du président vénézuélien quant à la véritable loyauté du pilote. L'Associated Press a examiné et confirmé les messages texte entre Lopez et le pilote.

Le 7 août, Lopez a écrit au pilote de Maduro : « J'attends toujours votre réponse » et a joint à ce message le lien vers la déclaration du ministère américain de la Justice annonçant l'augmentation de la récompense pour l'arrestation de Maduro à 50 millions de dollars !

Trump, depuis son retour à la Maison Blanche, a affiché une position plus extrême face au trafic de drogue.

Le président américain a récemment envoyé des milliers de soldats, des hélicoptères d'attaque et des navires de guerre vers les côtes des Caraïbes pour cibler des bateaux de « pêche » soupçonnés de faire passer en contrebande de la cocaïne depuis le Venezuela. Selon les rapports, les forces américaines ont tué au moins 57 personnes au cours de 13 opérations, dont plusieurs dans le Pacifique oriental.