Selon l'agence de presse Abna, Scott Bassett, le secrétaire américain au Trésor, a réitéré aujourd'hui dimanche ses positions russophobes lors d'un entretien avec la chaîne de télévision CBS.

Le secrétaire américain au Trésor a affirmé à ce sujet : « Les sanctions contre la Russie sont une campagne de pression maximale qui réussira et nous pouvons réduire de manière significative les recettes pétrolières de Moscou. ...Si vous regardez chaque déclaration de Moscou, il semble qu'ils exploitent cette question, [disant que] nous avons immunisé l'économie contre ce [virus]. Eh bien, ils n'ont pas immunisé l'économie. Leurs recettes pétrolières ont chuté de 20 % par rapport à l'année dernière. »

Scott Bassett a affirmé : « Je suppose que cela pourrait réduire les recettes de Moscou de 20 ou 30 % supplémentaires ! »