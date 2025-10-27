Le Secrétaire général adjoint du Hezbollah : La possibilité d'une guerre existe / Nous sommes prêts à défendre le Liban

Selon l'Agence de presse internationale Ahl al-Bayt (AS) - Abna, Cheikh Naïm Qassem, le Secrétaire général adjoint du Hezbollah libanais, a déclaré lors d'un entretien avec la chaîne « Al-Manar » : « La possibilité d'une guerre existe, mais elle n'est pas certaine ; cela dépend des calculs de l'ennemi israélien basés sur les données disponibles sur le terrain, et nous n'avons d'autre choix que d'être en état de préparation face à cette éventualité. »

Soulignant qu'Israël ne peut pas atteindre ses objectifs au Liban, il a ajouté : « Si une guerre nous est imposée, même si nous n'avons qu'un seul morceau de bois, nous ne permettrons pas à un Israélien de passer. Nous nous battrons contre lui jusqu'au dernier, femme ou homme. »

Cheikh Naïm Qassem a poursuivi : « Aujourd'hui, nous sommes meilleurs que ce que nous étions avant la bataille de 'Ouli al-Ba's'; c'est-à-dire qu'il y a une progression continue dans l'interaction, l'émotion, la force, la fermeté, la dignité et la volonté. Nous sommes présents en tant que Résistance et nous accomplissons nos devoirs. Le fondement de la continuité de la Résistance est la foi et la volonté ; ce qui est mentionné comme arme et nombre est un complément à la foi et à la volonté. »

Il a également déclaré que la Résistance a en partie retrouvé sa force et sa préparation, et que sa capacité physique – selon notre expression – s'améliore et progresse. La Résistance au Liban est une Résistance nationale ; il est vrai qu'elle est principalement active dans un environnement chiite, mais la Résistance est pour toutes les confessions et pour le Liban.

Le droit de posséder des armes nous appartient

Le Secrétaire général adjoint du Hezbollah libanais a souligné, concernant la question du monopole des armes par l'État, que la possession d'armes est une partie inséparable de notre droit légitime de défendre la patrie et notre existence, car il n'y a pas de séparation entre notre existence et l'existence de notre patrie.

Il a ajouté que l'existence militaire du Hezbollah est liée à l'existence de l'ennemi occupant. Le rôle de la Résistance n'est pas terminé car l'agression continue.

Cheikh Naïm Qassem a précisé que l'armée libanaise doit faire face à l'agression, et là où l'armée n'est pas en mesure de remplir son devoir, il doit y avoir une Résistance populaire pour faire face.

Il a dit qu'avec l'existence de l'armée et de la Résistance, il doit y avoir une coordination entre elles pour contrer l'agression. Le Hezbollah est prêt à discuter d'une stratégie de défense positive avec le gouvernement libanais et l'armée libanaise pour parvenir à une stratégie de sécurité nationale.

Il a insisté sur l'armée libanaise : « L'armée est nationale, son idéologie est nationale et sa performance dans le passé et maintenant a été bonne. Par conséquent, nous croyons que l'armée nationale a pu gagner le consensus des Libanais ; cette situation doit être préservée et poursuivie. »

Il a ajouté que l'armée libanaise poursuit le plan lié aux armes d'une manière équilibrée. Il faut considérer qu'il ne doit y avoir aucune pensée de confrontation avec l'environnement en réponse à toute pression. Nous sommes toujours avec le slogan « L'armée, le peuple, la résistance ».

Le gouvernement doit agir plus activement face aux agressions

Concernant les attaques répétées d'Israël contre le Liban, Cheikh Naïm Qassem a déclaré que le gouvernement libanais doit agir plus activement face à ces agressions, et nous demandons au gouvernement de revoir le rôle du Comité de mécanisme.

Il a également abordé la question de la reconstruction et a déclaré que la responsabilité de la reconstruction incombe en premier et en dernier lieu au gouvernement, car l'agresseur est Israël et le Liban a été agressé, par conséquent le gouvernement doit commencer la reconstruction.

Le Secrétaire général adjoint du Hezbollah a ajouté : « Nous ne demandons pas au gouvernement ce qui dépasse ses capacités ; mais le gouvernement doit commencer une partie du projet de reconstruction, non seulement les infrastructures, mais une reconstruction complète – ouvrir un fonds, inviter à l'aide de l'étranger et faire pression. Le gouvernement devrait commencer avec ses propres capacités. »

Concernant les prisonniers et la pression sur le gouvernement

Concernant les prisonniers libanais, il a déclaré que « la première responsabilité incombe au gouvernement... Nous devons crier plus fort et agir plus activement. »

Concernant la proposition d'ouvrir une nouvelle page avec l'Arabie Saoudite

Concernant l'appel qu'il a lancé à l'Arabie Saoudite pour ouvrir une nouvelle page dans les relations, Cheikh Naïm Qassem a déclaré : « Nous n'avons reçu aucun retour ; personne ne nous en a parlé. S'il y a un signe du côté saoudien, c'est positif ; mais ce qui dépend de nous, c'est que nous avons déclaré que le Hezbollah a laissé la porte ouverte à tous et a tendu la main à tous. »

Tenue des élections législatives à la date prévue

Concernant la question des élections législatives, le Secrétaire général adjoint du Hezbollah a souligné que le mouvement est favorable à la tenue des élections à la date prévue et ne souhaite aucun retard. Nous n'avons pas d'objectif particulier ; la tenue des élections à leur date est appropriée. Il y a une loi, alors appliquez la loi.

Concernant les alliances électorales, il a ajouté que nous formerons des alliances chaque fois qu'il y aura un intérêt électoral et politique.

Relation avec le Premier ministre libanais

Concernant la relation avec le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, Cheikh Naïm Qassem a déclaré qu'il existe des désaccords sur certaines questions qui sont tolérables et ne sont pas un problème ; mais si le désaccord est du genre à conduire à des actions provoquant une crise dans le pays, nous sommes obligés de dire que c'est faux et nous ne l'accepterons pas.

S'adressant à Nawaf Salam, il a dit : « Nous sommes disposés à agir positivement et à coopérer avec vous et nous souhaitons le succès du pays ; nous ne voulons pas de désaccord avec vous. Mais mettez de côté les grandes questions qui sont problématiques sur le plan stratégique ou qui pourraient causer une crise. Si vous le souhaitez, nous coopérerons avec vous lors de sessions privées pour parvenir à des points communs, car nous voulons que le pays soit uni et que le gouvernement réussisse. »