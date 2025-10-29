Les États-Unis rejettent l'affirmation d'une violation de l'accord par le Hamas

Selon l'agence de presse Abna, citant la chaîne qatarie Al Jazeera, le site américain Axios a rapporté que Washington n'avait observé aucune violation de la part du Hamas dans l'accord récent ; un point qui contredit les affirmations du régime sioniste (qui a mené ce soir des attaques massives contre la bande de Gaza sous ce prétexte).

Selon Axios, « un haut responsable américain » a déclaré aux autorités du régime israélien que Washington ne voyait aucun signe de violation de l'accord par le Hamas qui nécessiterait une réponse.

Ce responsable a également appelé le régime israélien à s'abstenir de mesures radicales qui pourraient conduire à l'effondrement de l'accord de cessez-le-feu.

Le régime sioniste, en violation flagrante du cessez-le-feu, a mené de lourdes attaques contre plusieurs points de la bande de Gaza ; cette action est intervenue après les menaces répétées des responsables du régime tout au long de la journée.

Selon ce rapport, les avions de combat du régime israélien ont mené deux frappes aériennes dans le nord et le sud de Gaza, et l'artillerie du régime a également ciblé des zones à l'est de Deir al-Balah, au centre de la bande de Gaza.

Suite à ces attaques, des sources hospitalières à Gaza ont annoncé que jusqu'à présent, 9 personnes ont été tuées (martyrs) et 15 autres blessées.

Selon le rapport, ces attaques ont été concentrées sur les deux villes de Gaza et Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza.