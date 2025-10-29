Sardar Naqdi : La capacité militaire de l'Iran se développe en fonction des besoins sur les fronts de bataille

Selon l'agence de presse Abna, le général de brigade Sardar "Mohammad Reza Naqdi", dans une interview, a évoqué le développement de la capacité de missiles de la République islamique d'Iran dans le but de contrer toute action hostile du régime sioniste, et a déclaré : Notre capacité de missiles actuelle est sans aucun doute beaucoup plus puissante que pendant la guerre de 12 jours.

Sardar Naqdi a poursuivi : Notre capacité de défense repose sur des armes indigènes et c'est pourquoi, chaque jour qui passe, nous sommes témoins de nouveaux phénomènes dans le domaine de la défense.

L'ancien chef adjoint de la coordination du CGRI, soulignant l'importance de disposer d'installations avancées pour contrer les ennemis, a ajouté : Nos armes sont à jour et notre capacité de défense n'est pas stagnante.

Sardar Naqdi a déclaré : Plus nous progressons, plus la capacité de défense de la République islamique d'Iran est mise à jour avec de plus grandes capacités, et cela est fait en fonction des conditions actuelles.

L'ancien chef adjoint de la coordination du CGRI, affirmant que pour contrer les menaces des ennemis, nous devons bénéficier d'équipements et de technologies à jour, a déclaré : La capacité militaire de l'Iran se développe en fonction des besoins des unités de combat sur les fronts de bataille.