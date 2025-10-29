Les « tentatives de suicide » dans l'armée sioniste sont 7 fois supérieures au nombre de suicides

Selon l'agence de presse Abna, citant Al-Nashra, un rapport officiel dans les territoires occupés a fait état d'une forte augmentation du taux de tentatives de suicide chez les militaires sionistes au cours des 18 derniers mois, ce qui est un signe sans précédent de l'aggravation de la crise psychologique au sein de l'armée israélienne.

Ce rapport, publié par le Centre de recherche et d'information de la Knesset à la demande du député Ofer Cassif, a enregistré 279 tentatives de suicide entre janvier 2024 et juillet 2025. Cela signifie que pour chaque cas de suicide, il y a eu sept tentatives de suicide au cours de la même période.

Le rapport a indiqué que la collecte régulière de données sur ce phénomène a commencé en 2024 et que, selon les statistiques officielles, 12 % des tentatives de suicide ont été qualifiées de « graves », tandis que 88 % ont été considérées comme « modérées ».

Le rapport a également fourni des données à long terme sur les cas de suicide, montrant que 124 militaires sionistes se sont suicidés entre 2017 et juillet 2025, dont 68 % étaient des soldats du service obligatoire, 21 % des réservistes et 11 % des militaires de carrière.

Le rapport a souligné une augmentation significative des cas de suicide chez les réservistes depuis 2023, ce qui a augmenté leur proportion dans le nombre total annuel de suicides en Israël.

Selon le rapport, l'armée sioniste a connu un « bond inquiétant » du taux de suicide chez les militaires. Les informations disponibles ont montré que seulement 17 % des militaires qui ont tenté de se suicider avaient rencontré un officier de santé mentale dans les deux mois précédant l'incident, ce qui indique une faiblesse du suivi et du soutien au sein des unités militaires.