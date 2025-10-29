Al-Soudani: L'Iran est un pays important et efficace

  1. Accueil
29 octobre 2025 - 14:34
Le Premier ministre irakien a déclaré que l'Iran était un pays important et efficace et a souligné qu'il fallait interagir avec lui avec respect et par le biais d'un dialogue direct.

Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse irakienne WAA, le Premier ministre irakien, Mohammed Shia al-Soudani, a déclaré ce mardi que sans une solution juste à la question palestinienne, la région resterait instable et que les événements se répéteraient.

Concernant le plan du président américain Donald Trump sur Gaza, il a déclaré qu'il soutenait ce plan.

Al-Soudani, affirmant que l'Iran est un pays important et efficace, a souligné qu'il fallait interagir avec lui avec respect et par le biais d'un dialogue direct.

Le Premier ministre irakien a précisé que les relations de l'Irak avec les États-Unis devaient être basées sur un partenariat et non sur des décisions unilatérales.

Soulignant que Daech (ISIS) ne représente plus une menace majeure en Irak, il a déclaré que, selon les évaluations du ministère de la Défense, 400 à 500 combattants de Daech sont présents aux frontières syriennes et dans le nord-est de l'Irak.

Al-Soudani a insisté sur le fait qu'une petite unité militaire de conseillers militaires américains resterait à la base d'Aïn al-Assad pour surveiller les frontières syriennes.

Il a ajouté que l'Irak a entamé une coopération en matière de sécurité avec les nouvelles autorités syriennes dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et des stupéfiants.

