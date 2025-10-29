Al-Soudani: L'Iran est un pays important et efficace

Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse irakienne WAA, le Premier ministre irakien, Mohammed Shia al-Soudani, a déclaré ce mardi que sans une solution juste à la question palestinienne, la région resterait instable et que les événements se répéteraient.

Concernant le plan du président américain Donald Trump sur Gaza, il a déclaré qu'il soutenait ce plan.

Al-Soudani, affirmant que l'Iran est un pays important et efficace, a souligné qu'il fallait interagir avec lui avec respect et par le biais d'un dialogue direct.

Le Premier ministre irakien a précisé que les relations de l'Irak avec les États-Unis devaient être basées sur un partenariat et non sur des décisions unilatérales.

Soulignant que Daech (ISIS) ne représente plus une menace majeure en Irak, il a déclaré que, selon les évaluations du ministère de la Défense, 400 à 500 combattants de Daech sont présents aux frontières syriennes et dans le nord-est de l'Irak.

Al-Soudani a insisté sur le fait qu'une petite unité militaire de conseillers militaires américains resterait à la base d'Aïn al-Assad pour surveiller les frontières syriennes.

Il a ajouté que l'Irak a entamé une coopération en matière de sécurité avec les nouvelles autorités syriennes dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et des stupéfiants.