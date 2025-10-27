Corée du Sud : Les négociations commerciales avec les États-Unis restent fragiles

Selon l'agence de presse Abna, citant Reuters, le président de la Corée du Sud, « Lee Jae-myung », a déclaré que les négociations commerciales de son pays avec les États-Unis restaient fragiles. Le président américain Donald Trump avait annoncé samedi que l'accord commercial avec la Corée du Sud était « presque finalisé ».



Cependant, plus tôt cette année, début août, le président américain avait écrit dans un message sur son réseau social Truth Social : « Je suis heureux d'annoncer que les États-Unis ont convenu d'un accord commercial complet et exhaustif avec la République de Corée. » Trump avait affirmé qu'en vertu de cet accord, la Corée du Sud investirait 350 milliards de dollars dans des projets souhaités par Trump aux États-Unis et achèterait 100 milliards de dollars de gaz naturel liquéfié et d'autres produits énergétiques de son pays.