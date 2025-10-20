Russie : Nous saluons l'accord de cessez-le-feu entre l'Afghanistan et le Pakistan

Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse RIA Novosti, Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré aujourd'hui dans son discours : Nous saluons l'accord de cessez-le-feu entre l'Afghanistan et le Pakistan.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a poursuivi à cet égard : Moscou salue l'accord de cessez-le-feu entre l'Afghanistan et le Pakistan. La volonté de l'Afghanistan et du Pakistan de dialoguer et de résoudre les différends par des moyens politiques et diplomatiques est le fondement du maintien de la paix entre les deux pays amis et un facteur important pour garantir la sécurité régionale.

Maria Zakharova a ensuite ajouté : Moscou appelle Kaboul et Islamabad à étendre leur coopération, y compris dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.

Le ministère des Affaires étrangères du Qatar avait précédemment annoncé que le Pakistan et l'Afghanistan s'étaient mis d'accord sur l'arrêt immédiat des hostilités et l'établissement d'un cessez-le-feu lors du premier cycle de négociations à Doha.

Selon le ministère des Affaires étrangères du Qatar, les deux parties ont également convenu d'organiser des réunions de suivi pour assurer la continuité du cessez-le-feu.

Dans sa déclaration, le ministère des Affaires étrangères du Qatar a exprimé l'espoir que cette étape aidera à réduire les tensions à la frontière entre les deux pays frères.