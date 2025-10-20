Le Hamas annonce l'heure de la remise du corps d'un autre prisonnier israélien

Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse Shihab, les brigades Al-Qassam ont annoncé l'heure de la remise du corps d'un autre prisonnier israélien.

Les brigades Al-Qassam, la branche militaire du Mouvement de la Résistance Islamique (Hamas), ont déclaré : Dans le cadre de l'accord du « Déluge d'Al-Aqsa » pour l'échange de prisonniers, les brigades du Martyr Ezzedine Al-Qassam remettront le corps de l'un des prisonniers du régime d'occupation, qui a été extrait hier dans la bande de Gaza, à 20h00, heure de Gaza.

Il convient de noter que la première phase de l'accord d'échange de prisonniers et de cessez-le-feu entre le Hamas et le régime sioniste est entrée en vigueur le 10 octobre 2025.