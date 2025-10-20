Médias sionistes : Le vice-président de Trump se rendra à Gaza demain

Selon l'agence de presse Abna, citant Al Jazeera, la chaîne 12 de la télévision du régime sioniste a annoncé que la visite de J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, dans les territoires occupés commencerait demain et durerait 48 heures.

La chaîne de télévision a ajouté que le vice-président américain devrait se rendre dans un centre humanitaire dans la bande de Gaza et rencontrer les familles des prisonniers sionistes pendant son voyage.

Cette visite intervient alors que J.D. Vance a déclaré à l'agence de presse Reuters qu'il n'existait actuellement aucune infrastructure de sécurité pour garantir le désarmement du Hamas.