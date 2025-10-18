L’amiral Sayyari : Aucune menace ne peut ébranler la sécurité de l’Iran

Le chef d’état-major et commandant adjoint chargé de la coordination de l’armée, l’amiral Habibollah Sayyari, a déclaré vendredi, lors d’une rencontre avec les étudiants de l’Université militaire Imam Ali (AS), qu’en se référant à la parole du premier Imam des Chiites, le vénéré Ali (béni soit-il) : «Si tu veux la paix, prépare-toi à la guerre», cette sagesse montre que la paix et la sécurité durables ne peuvent être assurées que sous l’ombre de la puissance, de la préparation et de la dissuasion. »

Le chef d’état-major de l’armée iranienne, rendant hommage à la mémoire sublime des martyrs et rappelant leur bravoure durant la Défense sacrée, a ajouté :

« Les chers martyrs de l’armée, en sacrifiant leur vie, ont défendu l’intégrité territoriale, l’indépendance et la dignité de la République islamique d’Iran. Ils n’ont pas permis qu’un seul fragment du sol de la patrie tombe aux mains de l’ennemi. Aujourd’hui, les forces armées sont les dignes continuateurs de ces martyrs glorieux ; nous devons être prêts à suivre leur voie et, avec foi, courage et sincérité, à protéger les idéaux élevés de la Révolution islamique. »

L’amiral Sayyari, évoquant l’esprit de sacrifice et l’amour de la patrie des combattants de l’islam, a déclaré : « La phrase célèbre du pilote héroïque de l’armée de l’air, le martyr général Mohammad Khalatbari — «Si un grain de terre de ma patrie reste collé à la botte d’un soldat ennemi, je le laverai de mon sang» — montre clairement à quel point les combattants iraniens aiment leur pays et se battent pour les valeurs de la Révolution. »

Le commandant adjoint chargé de la coordination de l’armée iranienne a abordé, dans une autre partie de son discours, la mission principale de l’armée iranienne.

Il a expliqué : « Cette mission repose sur trois principes essentiels : préserver l’intégrité territoriale du pays, protéger son indépendance et défendre l'ordre sacré de la République islamique. Ces trois fondements guident l’ensemble des activités, des formations et des programmes de l’armée à tous les niveaux. »

L’amiral Sayyari a par ailleurs insisté sur la nécessité de poursuivre la voie de la confiance en soi et de la puissance nationale.

Il a déclaré que la force actuelle de l’armée de la République islamique d’Iran découlait de la foi, de la clairvoyance, de la discipline et de l’obéissance aux directives du Leader de la Révolution islamique d’Iran.

Il a en fin du compte ajouté : « Tant que ces principes resteront solidement ancrés au sein des forces armées, aucune menace ne pourra porter atteinte à la sécurité ni à l’indépendance de l’Iran.