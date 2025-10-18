Le président de l’Université de théologie orthodoxe de Kazan en Russie, le prêtre Nikita Kouznetsov, a déclaré lors de la clôture du Congrès international des études comparées sur l’éthique dans l’islam et le christianisme, tenu à Qom (Iran), que le principal défi du monde actuel était la montée de la sécularisation.

Dans le même contexte, il a continué : « C’est un problème qui concerne le monde entier. Parfois, nous sommes même contraints de renier notre propre identité ou d’accepter une nouvelle doctrine empreinte de colère et de culpabilité. »

Le président de l’Université de théologie orthodoxe de Kazan, exprimant sa satisfaction quant aux points communs existant entre les religions, a déclaré :

« Nos dialogues interreligieux ont donné de bons résultats. C’est pourquoi nous avons un besoin essentiel de poursuivre ces échanges. Nous témoignons que, face aux défis du monde actuel, le monde islamique est pour nous un partenaire. Nous avons besoin de ce dialogue. »

Révélations de l’institut français Disclose sur la participation de Paris aux crimes commis à Gaza

L’institut d’investigation français Disclose a révélé, dans un nouveau rapport, que des équipements militaires fabriqués en France ont été livrés au régime israélien.

Ces équipements, conçus pour les drones Hermes 900, ont été largement utilisés par l’armée israélienne lors de ses attaques dans la bande de Gaza.

Selon l’institut d’investigation français Disclose, l’entreprise Cirmat, spécialisée dans la fabrication de moteurs électriques, a déjà livré des dizaines de composants, notamment des générateurs électriques et des moteurs de précision pour le contrôle des drones, à la société Elbit Systems, le plus grand fabricant d’armes du régime israélien, situé dans le nord des territoires occupés.

Ces livraisons ont été effectuées dans le cadre de contrats d’une valeur totale de 843 000 euros.

Rejet de la demande d’annulation des mandats d’arrêt contre Netanyahu et Gallant

Les médias israéliens ont rapporté que la Cour pénale internationale (CPI) avait rejeté la demande du régime israélien visant à annuler les mandats d’arrêt potentiels contre le Premier ministre, Benjamín Netanyahu, et l’ancien ministre de la Guerre, Yoav Gallant, ainsi qu’à suspendre les enquêtes en cours.

Auparavant, le procureur de la CPI avait demandé la délivrance de mandats d’arrêt contre Netanyahu et Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

Des jeunes Japonais imitent les combattants de la Résistance

Certains jeunes Japonais ont attiré l’attention du public en portant les uniformes et tenues caractéristiques des Brigades Ezzedine Qassam, la branche militaire du mouvement de la Résistance islamique de la Palestine (Hamas).

Sur l’une des photos diffusées, on voit un jeune homme japonais vêtu comme un membre des combattants de Qassam, totalement plongé dans son rôle — une image symbolique qui montre à quel point il comprend la personnalité et l’esprit des combattants de la Résistance.

Soutien massif des Yéménites au commandant martyr de l’état-major de l’armée

Le peuple yéménite a consacré une partie de sa marche de masse du vendredi à rendre hommage et à exprimer son soutien au général de corps d’armée Mohammed Abdel Karim al-Ghamari, chef d’état-major de l’armée du pays.

Les manifestants ont affirmé que si les sionistes reprenaient la guerre à Gaza, ils retourneraient sur le front du soutien.

Dans leur déclaration finale, les participants ont souligné que le martyr al-Ghamari avait joué un rôle majeur dans la défaite humiliante infligée aux États-Unis et au Royaume-Uni en mer, ainsi qu’à l’ennemi sioniste au cours des deux années de guerre à Gaza.