Gaza: plus de 68 000 Palestiniens tués depuis le 7 octobre 2023 par la guerre du régime sioniste, selon des sources palestiniennes

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Le ministère de la Santé à Gaza fait état de plus de 68 000 Palestiniens tués depuis le 7 octobre 2023, en plus de très nombreux blessés et disparus, alors que l’accès humanitaire reste entravé par le blocus.

Des agences onusiennes avertissent d’un risque de famine généralisée et d’un effondrement des services essentiels, l’OMS et l’UNICEF signalant des attaques répétées contre des infrastructures civiles, y compris hôpitaux et écoles.

En janvier 2024, la Cour internationale de Justice a reconnu un risque plausible de génocide et ordonné des mesures conservatoires visant à protéger les Palestiniens de Gaza.

La République islamique d’Iran condamne l’agression du régime sioniste, appelle à un cessez‑le‑feu immédiat, à la levée du blocus, à l’acheminement sans entrave de l’aide et à la responsabilisation des auteurs de crimes internationaux.

Les autorités du régime sioniste contestent ces accusations et invoquent la « légitime défense ». Les chiffres rapportés n’ont pas pu être vérifiés de manière indépendante dans l’immédiat, bien que de nombreuses organisations internationales les utilisent comme référence.

Fin/229