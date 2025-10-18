France: Sermat expédiera lundi des équipements pour drones à Elbit Systems, mise en cause pour leur usage à Gaza

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Selon des sources médiatiques et associatives en France, Sermat a programmé l’expédition d’éléments techniques pour drones à destination d’Elbit Systems, acteur majeur du complexe militaro‑industriel du régime sioniste. L’envoi serait lié à des commandes en cours.

Des ONG de défense des droits humains et des collectifs de solidarité dénoncent ces transferts, estimant qu’ils contreviennent aux obligations au titre du droit international humanitaire, du Traité sur le commerce des armes et des critères européens en matière d’exportations sensibles.

Elbit Systems est régulièrement pointée du doigt pour l’implication de ses équipements dans des opérations militaires à Gaza; en janvier 2024, la Cour internationale de Justice a reconnu un risque plausible de génocide et ordonné des mesures conservatoires visant à protéger les Palestiniens.

