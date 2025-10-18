Pezeshkian dénonce les complots sionistes derrière les conflits islamiques / Trump donne carte blanche à la CIA au Venezuela

Le président de la République islamique d’Iran, Massoud Pezeshkian, a déclaré mercredi, en réaction aux récents événements entre l’Afghanistan et le Pakistan, que ces tensions entre deux nations musulmanes, voisines et fraternelles, suscitaient une vive inquiétude dans toute la région, y compris en Iran. Il a souligné que ces conflits ne reflétaient pas la volonté des peuples musulmans, mais qu’ils étaient le fruit de complots orchestrés par les ennemis de l’islam et le sionisme international. Selon lui, ces forces cherchent constamment à diviser et affaiblir les pays musulmans.

Le président iranien a affirmé que la région avait aujourd’hui plus que jamais besoin de calme, de convergence et de coopération. Il s’est dit convaincu que les gouvernements et les peuples frères d’Afghanistan et du Pakistan, guidés par la sagesse et la clairvoyance, sauraient privilégier le dialogue et la compréhension mutuelle, et renouer avec la voie de l’amitié, de la collaboration et de la confiance réciproque.

Les États-Unis envisagent la création d’une force de sécurité à Gaza

Des responsables américains ont annoncé que Washington menait actuellement des discussions avec cinq pays en vue de déployer une force de sécurité internationale dans la bande de Gaza. Un haut conseiller américain, souhaitant garder l’anonymat, a déclaré : « Nous cherchons à instaurer une stabilité fondamentale dans la situation actuelle. Une force de sécurité internationale est en cours de formation. » Un autre responsable, également anonyme, a précisé que les pays sollicités par les États-Unis pour participer à cette force incluent l’Indonésie, les Émirats arabes unis, l’Égypte, le Qatar et l’Azerbaïdjan.

Le Hamas rend deux dépouilles de soldats israéliens à la Croix-Rouge

Selon la chaîne Al Jazeera, les Brigades Ezzedine Qassam, branche militaire du Hamas, ont remis deux corps de captifs israéliens au Comité international de la Croix-Rouge dans la ville de Gaza. Le Hamas a réaffirmé son engagement à respecter tous les termes de l’accord sur l’échange de prisonniers et le cessez-le-feu.

Vol de trois bombardiers B-52 américains près des côtes vénézuéliennes

Trois bombardiers américains B-52, identifiés sous les noms « Bunny 01 », « Bunny 02 » et « Bunny 03 », ont été repérés mercredi après avoir décollé de la base aérienne de Barksdale en Louisiane et pris la direction du sud. Ils ont ensuite changé de cap vers l’est, se dirigeant vers une zone de l’espace aérien international que le Venezuela désigne comme la région d’information de vol de Maiquetía (FIR).

Trump valide l’action de la CIA au Venezuela et évoque des options militaires

Le président américain, Donald Trump, a confirmé mercredi avoir autorisé la CIA à opérer au Venezuela. Il n’a pas exclu la possibilité d’actions militaires sur le territoire vénézuélien. Par ailleurs, il a déclaré ne pas juger nécessaire le déploiement de troupes américaines dans la bande de Gaza. Trump a également affirmé que le Premier ministre indien, Narendra Modi, lui aurait personnellement assuré que New Delhi mettrait fin à ses achats de pétrole russe.

Al-Jolani rencontre Poutine à Moscou

Le chef du gouvernement provisoire syrien, Abou Mohammad al-Jolani, a effectué sa première visite officielle à Moscou pour rencontrer le président russe, Vladimir Poutine. Lors de cet entretien, il a réaffirmé l’engagement total de Damas envers les accords précédemment conclus entre les deux pays. Il a également appelé au retour des forces militaires russes dans le sud de la Syrie afin de contrer les pressions du régime israélien visant à instaurer une zone démilitarisée et à garantir la sécurité des frontières syriennes.