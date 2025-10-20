Soutien total du Mufti d'Oman à la préparation des Yéménites à affronter Tel Aviv

Selon l'agence de presse Abna, « Cheikh Ahmed bin Hamad Al-Khalili » a fortement loué, sur sa page personnelle sur le réseau social X, la préparation des forces armées yéménites à affronter et à infliger des coups mortels aux sionistes en cas de rupture de l'accord de cessez-le-feu à Gaza.

Il a écrit : « Celui qui ne remercie pas la créature ne remercie pas non plus le Créateur » (« Man lam yashkuri-l-makhluq lam yashkuri-l-Khaliq »). Je dois exprimer ma gratitude et ma reconnaissance envers les héroïques Yéménites qui sont conscients de la rupture du pacte et de la trahison des sionistes. Avec gratitude et reconnaissance au peuple courageux et héroïque du Yémen qui a menacé les sionistes que s'ils commettent une trahison, une rupture de pacte et une rupture de cessez-le-feu - après l'accord avec le peuple de Gaza - ils sont entièrement prêts à les affronter et à leur faire face. Qu'Allah les récompense.

Le Mufti d'Oman a souligné : Les Yéménites ont menacé que si les sionistes faisaient le moindre faux pas après l'accord de cessez-le-feu à Gaza, ils seraient entièrement prêts à les affronter et à leur faire face. Qu'Allah les récompense et les assiste.

Il est à noter qu'Abdulwahed Abu Ras, le vice-ministre yéménite des Affaires étrangères, a souligné que toute violation du cessez-le-feu à Gaza obligerait le régime sioniste à payer un lourd tribut et à subir des pertes plus importantes que par le passé.

Il a ajouté : Nous surveillons de près les développements à Gaza. L'évasion d'Israël de ses engagements par des violations successives du cessez-le-feu se poursuit.

Abu Ras a ajouté : La position des Yéménites en faveur de la nation palestinienne se poursuit. Les groupes de résistance palestinienne ne sont pas seuls, et cette bataille est la bataille de tous. Nous sommes aux côtés de la résistance palestinienne.

Cet avertissement du Yémen intervient alors que le régime sioniste a lancé ses attaques barbares contre la bande de Gaza malgré l'annonce officielle de la mise en œuvre du cessez-le-feu.